Відповідну інформацію оприлюднив заступник керівника глави Офісу Президента Кирило Тимошенко. Про це стало відомо о 14:32 10 березня.

Зауважте Сподіваюсь, Лавров поговорить із владою, і гуманітарний коридор з Маріуполя запрацює, – Кулеба

З Ізюма виїхали 44 евакуаційні автобуси

З Ізюма виїхали 44 евакуаційні автобуси, в яких перебуває близько 2000 людей. Для евакуйованих за їх бажанням забезпечується подальша логістика до Дніпра,

– написав Тимошенко.

Політик пояснив, що вдалось доставити гуманітарний вантаж з продуктами харчування, речами першої необхідності.



В Ізюм вдалось доставити допомогу людям / Фото з телеграму Кирила Тимошенка



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