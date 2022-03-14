Из Израиля в Украину уже приехали врачи с мобильным госпиталем

Из Израиля в Украину 14 марта прибыла команда врачей. Вместе с ними доставили мобильный госпиталь.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак констатировал, что поток гуманитарной помощи с каждым днем ​​растет.

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Ермак от имени Украины поблагодарил граждан разных стран за помощь.

Очень благодарны гражданам разных стран за действия, которые спасают жизнь многих украинцев. В это сложное время особенно важно не потерять человечность,

– Андрей Ермак.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что специалисты из Израиля будут привлекаться в медицинскую систему Украины. Он отметил, что по Украине также сейчас разворачиваются дополнительные госпитали.

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Израиль будет посредником в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины. Также власти Украины ведут интенсивный диалог с Израилем по поводу его участия в гуманитарной составляющей.