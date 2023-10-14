Из Израиля вылетел первый эвакуационный рейс с украинцами, среди них – 67 детей

МИД Украины продолжает делать все возможное и невозможное для эвакуации граждан страны. Известно, что 14 октября из Израиля вылетел первый эвакуационный рейс с нашими земляками.

Об этом поздно вечером рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко. Он отметил, что более чем 200 наших земляков возвращаются домой.

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Первый рейс уже вылетел

По имеющимся данным, в первом эвакуационном рейсе летит 207 граждан Украины. В частности, речь идет о 63 детях. Самолет вылетел из аэропорта в Тель-Авиве и приземлится в Бухаресте.

Известно, что 15 октября запланирован следующий эвакуационный рейс. Воздушное судно должно сесть в городе Клуж в Румынии.

Работа над эвакуацией из Сектора Газа продолжается

Известно, что сегодня также должна была состояться эвакуация украинцев и иностранных граждан из сектора Газа. Впрочем, за два часа до этого МИД Израиля отозвал разрешение. В ведомстве отметили, что не могут обеспечить безопасность.

Уже есть официальное заявление от нашего МИД, наш посол направил официально ноту протеста,

– подчеркнул омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По его словам, у Украины есть просьба к:

Израилю – сделать пункт пересечения безопасным и чтобы его не бомбили;

власти Палестины – разрешить выйти гражданам Украины;

Египту – принять украинцев после выхода из сектора Газа.

Обратим внимание, что эвакуацию из Сектора Газа ожидают 243 украинца. Если же говорить о гражданах Украины, которые застряли на этой территории, то речь идет в основном о женщинах, которые вышли замуж за палестинцев.

Общий образ – это наши гражданки Украины, которые вышли замуж за палестинцев, переехали, они проживали на территории Сектора Газа. Понятно, что в семьях появились дети. У кого-то из детей есть документы украинского образца, свидетельство о рождении, у кого-то – нет. У кого-то вышел срок украинских паспортов,

– заметил он.

В то же время Лубинец подчеркнул, что не будут учитывать то, действительны ли документы, или просрочены. Украина сделает все возможное, чтобы вернуть своих граждан, которым угрожает опасность.