С элитных дач под Киевом выселяют первых 20 нелегальных жителей: список

4 июня 2021 , 14:03
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Источник:

24 канал

На заседании СНБО рассмотрели вопрос об использовании государственных дач в Конча-Заспе и Пуще-Водице. Сейчас первые 20 человек уже покидают свои имения, в которых проживали незаконно.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал об этом на брифинге журналистам после заседания 4 июня.

Заметьте Брифинг Данилова по итогам СНБО: онлайн-трансляция

Котого выселяют с элитных дач

Мы получили первый отчет по этому вопросу и можем вам доложить, что первые 20 человек сейчас находятся в процессе покидания своих имений,
рассказал Алексей Данилов.

В список попали бывшие чиновники и министры времен Януковича. Первые 20 выселенных лиц:

  • Елена Панасюк,
  • Людмила Зубко,
  • Виктор Ивченко,
  • Ольга Матвиенко,
  • Святослав Пискун,
  • Сергей Юрченко – бывший руководитель Одесского рыбхоза,
  • Лидия Гарилюк – семья Юрченко,
  • Иван Васюник,
  • Александр Лавринович,
  • Валерий Череп,
  • Юрий Гайсинский,
  • Дмитрий Табачник,
  • Николай Петренко,
  • Давид Макарьян,
  • Борис Макарьян,
  • Илья Папиж,
  • Александр Ильин,
  • Раиса Богатырева,
  • Владимир Семиноженко
  • Виктор Тополов.

С элитных дач выселяют первых 20 незаконных жителей: смотрите видео

Долги предприятия составляют до 3 миллионов

"Случилось так, что арендуя объекты у государственного предприятия, на сегодняшний день государственное предприятие должно этим людям, которые арендуют. Например одной даме остаток средств, которые ей должно предприятие, составляет 11 миллионов 841 тысячу 2 гривны 40 копеек. Одному господину остаток средств – 2 миллиона 912 тысяч 622 гривны 70 копеек", – рассказал Данилов.

Также добавил, что некоторым задолжали 3 миллиона 261 тысячу 64 гривны. Секретарь дополнил, что вся информация будет впоследствии в открытом доступе.

Краткая предыстория

  • 14 мая после очередного заседания СНБО президент Владимир Зеленский записал видеообращение, где рассказал о рассмотрении вопросов государственных земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице.
  • Он тогда рассказывал, что говорится о почти 400 гектарах заповедной земли и более 100 государственных зданий и дач. Именно тогда анонсировал "великое переселение народов".
  • Подробнее о выселении с госдач читайте по ссылке.
Автор: Діана Квасневська