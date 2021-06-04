С элитных дач под Киевом выселяют первых 20 нелегальных жителей: список

На заседании СНБО рассмотрели вопрос об использовании государственных дач в Конча-Заспе и Пуще-Водице. Сейчас первые 20 человек уже покидают свои имения, в которых проживали незаконно.
Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал об этом на брифинге журналистам после заседания 4 июня.
Заметьте Брифинг Данилова по итогам СНБО: онлайн-трансляция
Котого выселяют с элитных дач
Мы получили первый отчет по этому вопросу и можем вам доложить, что первые 20 человек сейчас находятся в процессе покидания своих имений,
– рассказал Алексей Данилов.
В список попали бывшие чиновники и министры времен Януковича. Первые 20 выселенных лиц:
- Елена Панасюк,
- Людмила Зубко,
- Виктор Ивченко,
- Ольга Матвиенко,
- Святослав Пискун,
- Сергей Юрченко – бывший руководитель Одесского рыбхоза,
- Лидия Гарилюк – семья Юрченко,
- Иван Васюник,
- Александр Лавринович,
- Валерий Череп,
- Юрий Гайсинский,
- Дмитрий Табачник,
- Николай Петренко,
- Давид Макарьян,
- Борис Макарьян,
- Илья Папиж,
- Александр Ильин,
- Раиса Богатырева,
- Владимир Семиноженко
- Виктор Тополов.
С элитных дач выселяют первых 20 незаконных жителей: смотрите видео
Долги предприятия составляют до 3 миллионов
"Случилось так, что арендуя объекты у государственного предприятия, на сегодняшний день государственное предприятие должно этим людям, которые арендуют. Например одной даме остаток средств, которые ей должно предприятие, составляет 11 миллионов 841 тысячу 2 гривны 40 копеек. Одному господину остаток средств – 2 миллиона 912 тысяч 622 гривны 70 копеек", – рассказал Данилов.
Также добавил, что некоторым задолжали 3 миллиона 261 тысячу 64 гривны. Секретарь дополнил, что вся информация будет впоследствии в открытом доступе.
Краткая предыстория
- 14 мая после очередного заседания СНБО президент Владимир Зеленский записал видеообращение, где рассказал о рассмотрении вопросов государственных земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице.
- Он тогда рассказывал, что говорится о почти 400 гектарах заповедной земли и более 100 государственных зданий и дач. Именно тогда анонсировал "великое переселение народов".
- Подробнее о выселении с госдач читайте по ссылке.