С элитных дач под Киевом выселяют первых 20 нелегальных жителей: список

На заседании СНБО рассмотрели вопрос об использовании государственных дач в Конча-Заспе и Пуще-Водице. Сейчас первые 20 человек уже покидают свои имения, в которых проживали незаконно.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал об этом на брифинге журналистам после заседания 4 июня.

Заметьте Брифинг Данилова по итогам СНБО: онлайн-трансляция

Котого выселяют с элитных дач

Мы получили первый отчет по этому вопросу и можем вам доложить, что первые 20 человек сейчас находятся в процессе покидания своих имений,

– рассказал Алексей Данилов.

В список попали бывшие чиновники и министры времен Януковича. Первые 20 выселенных лиц:

Елена Панасюк,

Людмила Зубко,

Виктор Ивченко,

Ольга Матвиенко,

Святослав Пискун,

Сергей Юрченко – бывший руководитель Одесского рыбхоза,

Лидия Гарилюк – семья Юрченко,

Иван Васюник,

Александр Лавринович,

Валерий Череп,

Юрий Гайсинский,

Дмитрий Табачник,

Николай Петренко,

Давид Макарьян,

Борис Макарьян,

Илья Папиж,

Александр Ильин,

Раиса Богатырева,

Владимир Семиноженко

Виктор Тополов.

С элитных дач выселяют первых 20 незаконных жителей: смотрите видео

Долги предприятия составляют до 3 миллионов

"Случилось так, что арендуя объекты у государственного предприятия, на сегодняшний день государственное предприятие должно этим людям, которые арендуют. Например одной даме остаток средств, которые ей должно предприятие, составляет 11 миллионов 841 тысячу 2 гривны 40 копеек. Одному господину остаток средств – 2 миллиона 912 тысяч 622 гривны 70 копеек", – рассказал Данилов.

Также добавил, что некоторым задолжали 3 миллиона 261 тысячу 64 гривны. Секретарь дополнил, что вся информация будет впоследствии в открытом доступе.

Краткая предыстория