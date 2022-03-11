Глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал, что из Энергодара выехали 1 автобус, 50 автомобилей и 5 грузовиков.
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Колонну сопровождает Красный Крест. Напомним, что гуманитарный коридор из Энергодара пролегает через Днепрорудное и Васильевку.
Ждем в Запорожье,
– написал Старух.
Колонна из Энергодара / Фото Кирилла Тимошенко
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Смотрите обращение Верещук о "зеленых коридорах":