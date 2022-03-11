Глава Запорізької ОВА Олександр Старху розповів, що з Енергодару виїхав 1 автобус, 50 автівок та 5 вантажівок.

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Колону супроводжує Червоний Хрест. Нагадаємо, що гуманітарний коридор з Енергодару пролягає через Дніпрорудне та Василівку.

Чекаємо у Запоріжжі,

– написав Старух.



Колона з Енергодару / Фото Кирила Тимошенка



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Дивіться звернення Верещук про "зелені коридори":