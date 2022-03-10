Из каких городов Украины необходимо немедленно эвакуироваться: совет от Арестовича

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рекомендует гражданским немедленно эвакуироваться из городов, где происходят боевые действия. Но есть определенные нюансы!

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Рада", передает 24 канал. Речь идет о Киеве, Харькове, Донецкой области, Луганщине и других регионах, где сейчас продолжаются боевые действия. Пожилым людям, женщинам и детям лучше немедленно эвакуироваться.

Важно Укрзализныця запустила дополнительные поезда Интерсити: детали

Тем более стоит выезжать из таких городов, как Харьков, из Донецкой, Луганской области. Там продолжаются жесткие общевойсковые бои. Гражданским там делать нечего,

– отметил Алексей Арестович.

Впрочем, есть некоторые исключения. Если вы работаете на предприятиях, обеспечивающих украинскую армию или жизнедеятельность города, желательно оставаться. В других случаях женщинам, детям и пожилым людям нужно временно переехать на территории, где нет боевых действий.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Это может вас заинтересовать – потери оккуапнтов по состоянию на 10 марта: видео