Из Киева в Тернополь за 6 часов: УЗ назначила поезд Интерсити
Источник:Укрзализныця
Укрзализныця назначила новый поезд, который будет курсировать из Киева в Тернополь и наоборот. Речь идет о фирменном дневном скоростном поезде категории Интерсити.
Что известно о новом поезде
Поезд будет отправляться из Киева со 2 июля, а из Тернополя – с 3 июля. Дорога будет быстрой и будет занимать всего 6 часов.
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Из Киева поезд будет отправляться ежедневно в 16:41 и прибывать в Тернополь в 22:47. Обратно он будет отправляться также ежедневно в 04:00 и прибывать в столицу в 10:03.
Где будут остановки
- Казатин,
- Винница,
- Хмельницкий,
- Волочиск.
Предварительно поезд будет курсировать до 31 августа. За это время Укрзализныця будет изучать спрос.
Новый маршрут для Донетчины
Ранее Укрзализныця объявила о запуске поезда Днепр – Авдеевка. Он будет курсировать 6 дней в неделю, кроме среды. Из Днепра поезд будет отправляться в 09:56, а в Авдеевку будет прибывать в 14:23. В обратном направлении он будет отправляться в 15:19, а прибывать в 19:43.
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