Из крана, колодца или в бутылях : журналисты провели впечатляющее расследование воды в Украине

Ежедневно каждый украинец пьет воду. На вид она одинаковая. Но согласитесь, хочется узнать немного больше о том, что на самом деле в стаканах.

Журналисты давно захотели заглянуть в лабораторию и проверить воду. Недавно возник свежий повод, который подбросил Киевводоканал.

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Там неожиданно сделали безапелляционное заявление, что вода из киевского крана лучше, чем бутилированная. Поэтому журналисты решили сдать в лабораторию ряд образцов на анализ бутилированной воды из крана и колодца.

Как выбирали воду

Журналисты хотели бы отправить на анализ значительно больше торговых марок воды в бутылях. Но это очень дорого и поэтому объективно невозможно. Поэтому единственный критерий, по которому выбирали соответствующие торговые марки – выбор зрителей. Со всех бутылей сняли этикетку, чтобы лаборатория не знала, что проверяет.

Также набрали воду из киевского крана. В лаборатории расследователи получили емкость для отбора, а также инструкцию, как это нужно делать правильно. За колодезной водой поехали под Киев, в Васильков.



Вода должна соответствовать двум критериям / Фото Unsplash

Лаборатория пообещала сделать анализы примерно за 3 дня. Как отметили эксперты, вода должна соответствовать двум критериям, должна быть:

чистой – не содержать патогенные микроорганизмы;

полезной – содержать микроэлементы, которые необходимы организму для жизнедеятельности.

Сначала эксперты искали вредное – оценили общее количество микроорганизмов, в частности бактерий, а также – кишечные палочки и другие возбудители болезней. Это называется микробное число.

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После этого перешли к полезному. Они посчитали количество минералов, необходимых организму. Министерство здравоохранения определило нормы – вода должна содержать полезные элементы в определенном количестве:

кальций;

калий;

магний;

натрий.

Результаты анализов бутилированной воды

Согласно результатам анализов бутилированной воды, кишечных палочек и еще ряда опасных возбудителей, которые идентифицирует лабораторная система – нет ни в одном из покупных бутылей.

Из плохого – общее количество бактерий выше нормы почти везде – в 5 из 6 бутылей. По санитарным нормам, общее количество того, что живет в питьевой воде должно быть ниже. В некоторых случаях – ниже в разы.

Лишь у одного производителя общее количество микроорганизмов в норме, но при определенной температуре. Заметим, что этот производитель – из более дорогого сегмента. Это означает, что пить сырую воду из 5 бутылей рискованно.

У человека с ослабленной иммунной системой могут быть расстройства желудочно-кишечного тракта. Эта вода может быть опасной для детей, людей пожилого возраста. Светлана Желтова Заведующая микробиологического отдела

"Летом портится качество речной воды. А значительное количество бутилированной воды – это очищенная вода из водопровода", – пояснила эксперт по качеству воды Наталья Кравец.

По уровню пользы, все образцы больше напоминают дистиллированную воду. Как для питьевой воды – им не хватает полезных элементов. Такая вода подходит для:

кофемашин;

приготовление пищи;

заваривание чая.

Она не изменит вкус и не оставит накипи. Однако пить в течение дня только такую воду не рекомендуют. То есть в спортзал, на пробежку или просто утолить жажду лучше взять что-то более полезное.



Эксперты не рекомендуют пить бутилированную воду / Фото Unsplash

"Аква про"

Под первым номером была вода "Аква про". Общее количество бактерий в ней в несколько раз больше нормы. В то же время полезные элементы – ниже нормы. Результаты анализа совпали с данными этикетки лишь наполовину.

"Новобориспільська"

Вода из бюджетного сегмента – "Новобориспільська". По анализам – вода с превышением микроорганизмов и дефицитом полезных элементов.

"Краплина"

Третий образец – вода "Краплина". Бактерий – в разы больше нормы. Полезных элементов – меньше. Данные по этикетке в целом сошлись с результатами анализов.

"Чиста вода"

В "Чиста вода" бактерий гораздо больше, чем нужно. Полезные элементы – ниже нормы. Зато показатели полностью совпадают с данными на этикетке. Есть надпись "искусственно минерализованная". Это прямое требование закона – писать на этикетках тип обработки воды.

"Аляска"

Предпоследний образец – "Аляска". Это самая дорогая вода из всех, которую анализировали. С бактериями – лучше, чем у других, а с пользой – не очень. Минерализация тоже снижена. Данные на этикетке указаны с таким хитрым диапазоном, что вроде и совпадают, но реальные показатели значительно ниже предельных на лейбе.

"Хвиля здоров'я"

"Хвиля здоров'я" имеет не только преувеличенное количество бактерий и пониженную минерализацию, но и ложные показатели на этикетке.

Результаты прислали производителям

Журналисты разослали всем производителям результаты анализов воды. "Краплина" начала внутреннее расследование. "Чиста вода" похвасталась сертификатами качества и попросила дополнительную информацию, якобы будут разбираться.

В "Новобориспільській" пообещали лучше следить за качеством и сообщили, что уже сделали новые этикетки с данными про кальций и магний. Старые вроде бы оставались на отдельных партиях.

"Аква про" имеют водопроводную воду, поэтому это не указывают, хотя должны. Они вообще сомневаются, отправляли ли расследователи на анализ именно их воду.

Ответ "Аляски"

Самый жесткий ответ прислала "Аляска". Написала, что образцы воды стоило брать с их условиями в течение 12 часов с момента разлива и хранить воду в температуре от 1 до 4 градусов по Цельсию.

Также "Аляска" единственный из 6 производителей, которому не понравилась лаборатория, где делали анализы. Журналисты предполагают, что какую бы лабораторию они не выбрали – кому-то она может не понравиться. Но самое основное – лаборатория не знала, какую воду она анализирует. Поэтому рисковать и подтасовывать результаты ей не было смысла.

Результаты воды из крана

Бактерии в водопроводной воде даже ниже нормы. Минерализация, кальций, магний – тоже в пределах нормы. То есть полезных веществ достаточно – в отличие от бутилированной. Поэтому Киевводоканал в своем посте о минералах и очистке не соврал. Но такие результаты не растрогали экспертов.

Пока нельзя говорить, что вода, которая течет из наших кранов, является абсолютно не вредной или полезной. Мы видим, что происходит, например, с Днепром. Он зацветает сине-зелеными водорослями, цинобактериями, которые выделяют цианотоксины. Наталья Кравец Эксперт по качеству воды

Результаты воды из колодца

По результатам анализов воды из колодца, минералы – в норме, но в 30 раз завышены колиформы. Проще говоря, это фекальное загрязнение.

В сельской местности могут быть еще и химикаты, которыми обрабатывают огороды. Они просачиваются вместе с дождями в грунтовые воды и попадают в колодцы и скважины.

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Найти идеальную воду для питья в сыром виде журналистам не повезло. Все что попало на анализы, можно пить разве что в кипяченом виде.

Какую воду можно пить

Находите на розничных полках или на сайтах производителей того, кто добывает воду из глубокой артезианской скважины. Поскольку вы вряд ли сможете проверить в лаборатории, то хотя бы сравните показатели на этикетке с нормативами.