Из Кувейта спецрейсом возвращаются 46 украинцев
В Украину вылетел спецрейс из Кувейта с 46 гражданами. Все они пройдут самоизоляцию дома в связи с коронавирусом.
Посол Украины в Кувейте Александр Балануца в твиттере сообщил, что рейс выполнила кувейтская авиакомпания Jazeera Airways.
Кстати В Украину вернулись самолетами еще 700 украинцев: на коронавирус не жалуются
Все пассажиры выбрали опцию прохождения самоизоляции по месту жительства и установили мобильное приложение "Дий дома".
Недавно в Украине заработало мобильное приложение "Дий дома" для контроля режима обсервации и самоизоляции. Как работает приложение – читайте здесь.
Балануца поблагодарил МИД Украины за поддержку.
Кувейт на карте мира:
После введения карантина в Украине почти полностью остановили авиасообщение. Сейчас в Украине во время карантина действуют лишь 18 пунктов пропуска на границе, которые можно пересечь исключительно на авто.
Где можно пересечь границу в Украине / Инфографика 24 канала