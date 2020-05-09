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9 МАЯ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
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9 МАЯ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Из Кувейта спецрейсом возвращаются 46 украинцев

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Олексанжр Балануца розповів про евакуацію українців
Олексанжр Балануца розповів про евакуацію українців / twitter.com/O_Balanutsa

В Украину вылетел спецрейс из Кувейта с 46 гражданами. Все они пройдут самоизоляцию дома в связи с коронавирусом.

Посол Украины в Кувейте Александр Балануца в твиттере сообщил, что рейс выполнила кувейтская авиакомпания Jazeera Airways.

Кстати В Украину вернулись самолетами еще 700 украинцев: на коронавирус не жалуются

Все пассажиры выбрали опцию прохождения самоизоляции по месту жительства и установили мобильное приложение "Дий дома".

Недавно в Украине заработало мобильное приложение "Дий дома" для контроля режима обсервации и самоизоляции. Как работает приложение – читайте здесь.

Балануца поблагодарил МИД Украины за поддержку.

Кувейт на карте мира:

После введения карантина в Украине почти полностью остановили авиасообщение. Сейчас в Украине во время карантина действуют лишь 18 пунктов пропуска на границе, которые можно пересечь исключительно на авто.

кордон україна карантин
Где можно пересечь границу в Украине / Инфографика 24 канала

Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Новости Украины МИД Украины Эвакуация украинцев Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 авиация Кувейт
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