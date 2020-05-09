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9 ТРАВНЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
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9 ТРАВНЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

З Кувейту спецрейсом повертаються 46 українців

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Олексанжр Балануца розповів про евакуацію українців
Олексанжр Балануца розповів про евакуацію українців / twitter.com/O_Balanutsa

До України вилетів спецрейс з Кувейту з 46 громадянами. Усі вони пройдуть самоізоляцію вдома у зв’язку з коронавірусом.

Посол України в Кувейті Олександр Балануца у твітері повідомив, що рейс виконала кувейтська авіакомпанія Jazeera Airways.

До речі В Україну повернулись літаками ще 700 українців: на коронавірус не скаржаться

Усі пасажири обрали опцію проходження самоізоляції за місцем проживання і встановили мобільний додаток "Дій вдома".

Нещодавно в Україні запрацював мобільний додаток "Дій вдома" для контролю режиму обсервації і самоізоляції. Як працює додаток – читайте тут.

Балануца подякував МЗС України за підтримку.

Кувейт на карті світу:

Після запровадження карантину в Україні майже повністю припинили авіасполучення. Наразі в Україні під час карантину діють лише 18 пунктів пропуску на кордоні, які можна перетнути виключно на авто.

кордон україна карантин
Де можна перетнути кордон в Україні / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Новини України МЗС України Евакуація українців Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 авіація Кувейт
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