Из Лисичанска 22 апреля эвакуируют лежачих больных и людей с инвалидностью, пороками слуха и речи
Источник:соцсети Сергея Гайдая
В пятницу, 22 апреля, будет производиться эвакуация из Лисичанска для людей, которые не могут или которым тяжело позаботиться о себе.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призвал жителей общины не быть равнодушными и помочь людям, имеющим ограниченные возможности, лежащие или брошенные родственники.
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Это единственный их шанс на жизнь
Пока существует единственная возможность дать этим людям шанс на спасение, шанс на жизнь. Помните, больше возможностей может не быть,
– написал Гайдай.
Глава области анонсировал эвакуацию для лежачих больных, людей с инвалидностью, пороками слуха и речи. Эвакуация возможна с животными.
Более подробной информации можно узнать по телефону: 050 647 78 18.