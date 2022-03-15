Из Лисичанска в Днепр эвакуировали 4 преждевременно рожденных малышей
15 марта 2022 , 10:00Читати новину українською
Источник:Суспільне Донбас
Из Лисичанска удалось эвакуировать 4 детей, родившихся преждевременно. Врачи боролись за их жизнь 16 дней.
В Лисичанске преждевременно родилось 4 ребенка. К счастью, их удалось эвакуировать.
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Эвакуация детей
Четверых детей, которые родились преждевременно, удалось эвакуировать в Днепр. Вес двух из них – менее 1 500 граммов.
Врачи Луганской областной детской клинической больницы боролись за их жизни 16 дней под обстрелами оккупантов. Персоналу удалось спасти детишек.
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