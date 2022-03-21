Из Лисичанска и Северодонецка проведут очередную эвакуацию
21 марта 2022 , 09:57Читати новину українською
Ирина Верещук рассказала о планах работы гуманитарных коридоров на 21 марта 2022 года.
Согласно информации, будут открыты следующие направления:
Важно Эвакуация в Донецкой области из Мариуполя в Запорожье: объявили маршруты
- Из города Лисичанск в Бахмут. Место сбора – ГСЧС на улице Сосюры, 324.
- Из города Северодонецк в Бахмут. Место сбора – Дом культуры на улице Химиков, 28.
- Из города Горное в Бахмут. Место сбора – улица Первомайская, 42, Дом культуры и улица Мира, 136.
Кроме того, отметили, что автобусы для эвакуаций и гуманитарная помощь будут отправлены из Бахмута.
Утренний брифинг Ирины Верещук за 21 марта