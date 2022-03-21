Из Лисичанска и Северодонецка проведут очередную эвакуацию

Ирина Верещук рассказала о планах работы гуманитарных коридоров на 21 марта 2022 года.

Согласно информации, будут открыты следующие направления:

Важно Эвакуация в Донецкой области из Мариуполя в Запорожье: объявили маршруты

Из города Лисичанск в Бахмут . Место сбора – ГСЧС на улице Сосюры, 324.

. Место сбора – ГСЧС на улице Сосюры, 324. Из города Северодонецк в Бахмут. Место сбора – Дом культуры на улице Химиков, 28.

Место сбора – Дом культуры на улице Химиков, 28. Из города Горное в Бахмут. Место сбора – улица Первомайская, 42, Дом культуры и улица Мира, 136.

Кроме того, отметили, что автобусы для эвакуаций и гуманитарная помощь будут отправлены из Бахмута.

Утренний брифинг Ирины Верещук за 21 марта