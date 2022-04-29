Не всегда эвакуация является успешной, ведь российские оккупанты постоянно обстреливают населенные пункты. Сергей Гайдай говорит, что с недавних пор в Луганскую область отправляют не только эвакуационный транспорт, но и ритуальный.

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Эвакуируйтесь быстрее: как и раньше, мы отправляем автобусы и гуманитарную помощь, но и с недавних пор еще и ритуальный транспорт,
– говорит глава Луганской ОВА.

29 апреля людей будут вывозить из:

  • Северодонецка;
  • Лисичанска;
  • Рубежного;
  • Попасной;
  • Горного.

Ситуация в Луганской области

  • За ночь 29 апреля российские оккупанты 4 раза обстреляли Лисичанск и дважды – Попасную.
  • В Горной общине взрывы раздавались почти непрерывно.
  • Враг штурмовал позиции ВСУ в районе Светличного и Орехово, но успеха не имел.

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