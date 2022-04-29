Не завжди евакуація є успішною, адже російські окупанти постійно обстрілюють населені пункти. Сергій Гайдай каже, що віднедавна на Луганщину відправляють не лише евакуаційний транспорт, а й ритуальний.

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Евакуюйтесь швидше: як і раніше, ми відправляємо автобуси та гуманітарну допомогу, але й віднедавна ще й ритуальний транспорт,

– каже голова Луганської ОВА.

29 квітня людей вивозитимуть з:

Сєвєродонецька;

Лисичанська;

Рубіжного;

Попасної;

Гірського.

Ситуація на Луганщині

За ніч 29 квітня російські окупанти 4 рази обстріляли Лисичанськ та двічі – Попасну.

У Гірській громаді вибухи лунали майже безперервно.

Ворог штурмував позиції ЗСУ в районі Світличного та Оріхового, але успіху не мав.

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