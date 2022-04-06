Из Луганщины и Донетчины на 6 апреля запланировано четыре бесплатных эвакуационных поезда

6 апреля 2022 , 08:42
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Источник:

телеграм Сергея Гайдая

Укрзализныця продолжает помогать государству в эвакуации мирного населения из зоны боевых действий в более безопасные места в Украине или за рубежом.

Сегодня запланировано 4 бесплатных рейса из Луганщины и Донетчины. Об этом сообщил глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай.

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Бесплатные эвакуационные поезда Из Луганщины и Донетчины

Луганская область:

  • 14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая;

Донецкая область:

  • 13:00 – 274/273 Краматорск – Львов;
  • 16:00 – 276/275 Краматорск – Львов;
  • 17:00 – 278/277 Краматорск – Львов.

Другие эвакуационные поезда 6 апреля

  • 13:00 – 236/235 Покровск – Черновцы
  • 14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая
  • 16:10 – 7931 Покровск – Днепр (билеты в продаже)
  • 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр

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Автор: Марта Касіянчук