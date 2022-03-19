Из Луганской области эвакуировали еще 700 человек

За сегодняшний день из Луганской области удалось вывезти около 700 человек. Также несколько сотен человек уехали собственным транспортом, однако информацию о них уточняют.

Также в область привезли 5 грузовиков с гуманитарной помощью. Завтра ее будут раздавать тем, кто остался в своих домах.

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Во время эвакуации из Попасной русские оккупанты нарушали режим тишины. Из-за этого люди оттуда уезжали "с перерывами". В автобусах также вывезли тех, кто получил ранения от предыдущих атак орков, и тех, кто не может передвигаться сам.

Также есть информация о людях, выехавших своим транспортом из области. Данные уточняют, поэтому пока спасатели сообщают лишь количество тех, кого уже вывезли автобусами:

Северодонецк – 160 человек;

Лисичанск – 160 человек;

Рубежное – 30 человек;

Попасная – 302 человека.

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