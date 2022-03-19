Також в область привезли 5 вантажівок з гуманітарною допомогою. Завтра її роздаватимуть тим, хто залишився у своїх домівках.

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Під час евакуації з Попасної, російські окупанти порушували режим тиші. Через це люди звідти виїжджали "з перервами". В автобусах також вивезли тих, хто зазнав поранень від попередніх атак орків та ті, хто не може пересуватися сам.

Також є інформація щодо людей, які виїхали своїм транспортом з області. Дані уточнюють, тому поки рятувальники повідомляють лише про кількість тих, кого вже вивезли автобусами:

Сєвєродонецьк – 160 осіб;

Лисичанськ – 160 осіб;

Рубіжне – 30 осіб;

Попасна – 302 осіб.

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