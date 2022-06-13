Такую информацию рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире национального телемарафона. Люди могут продолжать гибнуть от действий кафиров в течение лета, сообщает 24 канал.

Ничего невозможно включить, – депутат рассказал об очередном цинизме кафиров в Мариуполе

Сегодня уехать из Мариуполя почти нет возможности. Эвакуация продолжается, хотя и недостаточно так численно, как это было раньше. То есть сейчас на подконтрольную часть нашего государства в сутки где-то доезжает 70 – 120 мариупольцев. Но они едут напуганы, устали и решаются, потому что здесь есть защита, закон и все, чтобы их поддержать. И мы их здесь ждем,

– подчеркнул Бойченко.

По его словам, местные коллаборанты и предатели под названием ОПЗЖ стали оккупационными так называемыми властями. Они сделали все, чтобы такого выезда не происходило.

Холера в Ивано-Франковске

На город надвинулась инфекционная катастрофа. Мариуполь перевели на карантин, закрыли его, потому что там сейчас бушуют инфекционные заболевания, в частности, холера.

"Понимая это, мы готовимся, что, к сожалению, этим летом будет умирать местное население. Поэтому и нужно сегодня делать все возможное, чтобы наши горожане могли ехать в сторону Украины", – говорит Бойченко.

По его словам, нужно объединяться с международными организациями, чтобы всеми возможными способами установить для мариупольцев зеленые коридоры на выезд из города в подконтрольную Украине территорию. Ведь кроме инфекции в городе нет пищи, электричества и других коммуникаций.

Какие бесчинства кафиры делают в городе

В Мариуполе русские захватчики убили большое количество мирных людей. Теперь они не могут справиться с количеством тел. Поэтому решили не заботиться об этом, а просто выбрасывают их вместе с мусором. Ситуация в городе становится все хуже. Работа по разборам завалов ускорилась после того, как кафиры заменили местных коллаборантов на россиян. В Мариуполе уничтожены сотни домов. А тела сбрасывают прямо в местный супермаркет.

В городе угрожают массовые распространения холеры. Конечно же заразиться могут и сами российские захватчики. Опасаясь этого, в Ростове-на-Дону уже подготовили больницы для больных холерой кафиров из Мариуполя. О холере говорят уже не только внутри Мариуполя и в кругах оккупационных властей, но и среди кремлевских кураторов. При этом Россия выбрала наиболее циничный вариант борьбы с эпидемией, заблокировав людей в Мариуполе. Оккупанты решили оставить все, как есть и "кто выживет, тот выживет".

Также российские захватчики открыли в Мариуполе еще одну фильтрационную тюрьму , где содержатся украинцы. Условия в таких тюрьмах ужасают, там кафиры применяют пытки, изнасилования, убийства, все, чтобы терроризировать мирное население. Эта тюрьма отличается тем, что туда попадают те люди, в отношении которых кафиры не могут сразу решить, несут ли они опасность оккупационному режиму.

Мариуполю угрожает не только холера: смотрите видео