Об этом 24 каналу сообщил депутат Мариупольского городского совета Максим Бородин. Он отметил, что российские кафиры пытаются возобновить электроснабжение в некоторые дома города.
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Показательные решения кафиров
По словам депутата, такие решения кафиров – показательны. Так они пытаются создать картинку для пропагандистских медиа о якобы "налаженной" жизни в Мариуполе.
Общался с местным жителем, оставшимся в оккупированном Мариуполе, которому якобы возобновили электроснабжение. Он сказал, что электричество есть, но ничего невозможно включить,
– рассказал Бородин.
Как пояснил депутат, нельзя включить какое-либо устройство, поскольку электроэнергию сразу выбивает. Именно поэтому оккупационные власти и запретили это делать. То есть, мариупольцы могут только включать свет и заряжать телефоны.
Отсутствие газа
Кроме того, Бородин подчеркнул, что с газом у жителей Мариуполя тоже большие проблемы. Он отметил, что все газопроводы полностью побиты российскими оккупантами, поэтому трубы нужно менять. В то же время депутат отметил, что кафиры не смогут возобновить поставки газа до зимы, поэтому местные не смогут отапливать дома.
Через 4-5 месяцев будет холодно. Как людям согреваться и хранить свои дома – никто нет на это ответа,
– подчеркнул Бородин.
Пустые обещания россиян
Также остается непонятной ситуация с поврежденными квартирами и домами Мариуполя. Сначала кафиры говорили, что будут компенсировать, а сейчас полностью разрушают те постройки, которые можно было починить.
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Как отметил Бородин, никакого обновления нет. В то же время, мариупольцы начинают понимать, что никто никому ничего не компенсирует. Даже те, кто в это верил сначала.
"Кризис был, есть, и, к сожалению, будет. Нужно реально смотреть на вещи и понимать, что на все обещания оккупантов – они не делают ничего. Как и 8 лет на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", – заявил Бородин.
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Ситуация в Мариуполе: последние новости
- В Главном управлении разведки МО Украины обнародовала новые шокирующие данные о действиях российских извергов на оккупированных территориях. В Мариуполе оккупационные власти уменьшают издание "гуманитарной помощи", чтобы жители убирать завалы с улиц и хоронили тела погибших в обмен на еду.
- Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что оставшиеся мариупольцы россияне заставляют проходить так называемую "фильтрацию". По его словам, вокруг города развернули 4 фильтрационных лагеря, в которых удерживают людей в ужасающих условиях перед депортацией в Россию.
- Российские захватчики в очередной раз вывезли из порта Мариуполя украденный металл. Кроме того, кафиры также воруют украинское зерно.