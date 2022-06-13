Об этом 24 каналу сообщил депутат Мариупольского городского совета Максим Бородин. Он отметил, что российские кафиры пытаются возобновить электроснабжение в некоторые дома города.

Ровно 8 лет назад Украина освободила Мариуполь от оккупантов

Показательные решения кафиров

По словам депутата, такие решения кафиров – показательны. Так они пытаются создать картинку для пропагандистских медиа о якобы "налаженной" жизни в Мариуполе.

Общался с местным жителем, оставшимся в оккупированном Мариуполе, которому якобы возобновили электроснабжение. Он сказал, что электричество есть, но ничего невозможно включить,

– рассказал Бородин.

Как пояснил депутат, нельзя включить какое-либо устройство, поскольку электроэнергию сразу выбивает. Именно поэтому оккупационные власти и запретили это делать. То есть, мариупольцы могут только включать свет и заряжать телефоны.

Отсутствие газа

Кроме того, Бородин подчеркнул, что с газом у жителей Мариуполя тоже большие проблемы. Он отметил, что все газопроводы полностью побиты российскими оккупантами, поэтому трубы нужно менять. В то же время депутат отметил, что кафиры не смогут возобновить поставки газа до зимы, поэтому местные не смогут отапливать дома.

Через 4-5 месяцев будет холодно. Как людям согреваться и хранить свои дома – никто нет на это ответа,

– подчеркнул Бородин.

Пустые обещания россиян

Также остается непонятной ситуация с поврежденными квартирами и домами Мариуполя. Сначала кафиры говорили, что будут компенсировать, а сейчас полностью разрушают те постройки, которые можно было починить.

Читайте также Живой щит из мариупольцев: кафиры разместят линию обороны почти у жилых домов

Как отметил Бородин, никакого обновления нет. В то же время, мариупольцы начинают понимать, что никто никому ничего не компенсирует. Даже те, кто в это верил сначала.

"Кризис был, есть, и, к сожалению, будет. Нужно реально смотреть на вещи и понимать, что на все обещания оккупантов – они не делают ничего. Как и 8 лет на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", – заявил Бородин.

Бородин рассказал об очередном цинизме кафиров в Мариуполе: смотрите видео



Ситуация в Мариуполе: последние новости