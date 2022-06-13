Про це 24 каналу повідомив депутат Маріупольської міської ради Максим Бородін. Він зазначив, що російські окупанти намагаються відновити електропостачання до деяких будинків міста.

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Показові рішення окупантів

За словами депутата, такі рішення окупантів – показові. Так вони намагаються створити картинку для пропагандистських медіа про нібито "налагоджене" життя в Маріуполі.

Спілкувався з місцевим мешканцем, який залишився в окупованому Маріуполі, і якому нібито відновили електропостачання. Він сказав, що електрика є, але нічого неможливо увімкнути,

– розповів Бородін.

Як пояснив депутат, не можна увімкнути будь-який пристрій, оскільки електроенергію одразу вибиває. Саме тому окупаційна влада й заборонила це робити. Тобто маріупольці можуть лише вмикати світло та заряджати телефони.

Відсутність газу

Крім того, Бородін наголосив, що з газом у жителів Маріуполя теж великі проблеми. Він зауважив, що всі газогони повністю побиті російськими окупантами, тому труби потрібно змінювати. Водночас депутат зазначив, що окупанти не зможуть відновити постачання газу до зими, тому місцеві не матимуть змоги опалювати домівки.

Через 4 – 5 місяців буде холодно. Як людям зігріватися та зберігати свої домівки – ніхто немає на це відповіді,

– підкреслив Бородін.

Пусті обіцянки росіян

Також залишається незрозумілою ситуація з пошкодженими квартирами й будинками в Маріуполі. Спочатку окупанти казали, що компенсуватимуть, а зараз повністю руйнують ті будівлі, які можна було полагодити.

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Як наголосив Бородін, жодного відновлення немає. Водночас маріупольці починають розуміти, що ніхто нікому нічого не компенсує. Навіть ті, які в це вірили спочатку.

"Криза була, є, і, на жаль, буде. Потрібно реально дивитися на речі й розуміти, що попри всі обіцянки окупантів – вони не роблять нічого. Як і 8 років на окупованих територіях Донецької та Луганської областей", – заявив Бородін.

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