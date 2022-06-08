Очень жарко сейчас в Луганской области. О ситуации там рассказал глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Не имело успеха наступление противника около Тошковки. Враг также пытался продвинуться на направлении Устиновки, однако наши защитники откинули оккупантов,

– проинформировал он.

По словам Гайдая, нашим защитникам за минувшие сутки удалось отразить одиннадцать атак врага. При этом они еще и искусно уничтожали технику врага. В частности, говорится о

три танка,

пять артиллерийских систем,

две боевые бронированные машины,

тринадцать единиц автомобильной техники

три состава с боеприпасами противника.

Подразделения противовоздушной обороны также имеют значительные успехи. Они сбили два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Что происходит на Луганщине

Сергей Гайдай рассказывал, что нужно, чтобы выбить врага с территории Луганской области. Ни для кого не секрет, что мы очень нуждаемся в тяжелом вооружении. Так мы сможем выбить врага из всех временно оккупированных территорий. По словам Сергея Гайдая, в Луганской области и дальше продолжаются ожесточенные бои. Населенные пункты оккупанты расстреливают вдребезги, впрочем, продвинуться и захватить их враг пока не способен.

Наиболее горячее направление Луганщины – это Северодонецк. Россия бросила все силы на то, чтобы захватить город и перерезать трассу Лисичанск – Бахмут. Войскам агрессора приказали выполнить эти задания до 10 июня. Ожесточенные бои продолжаются. Сергей Гайдай рассказывал, что Россия взыскала много техники, артиллерии и личного состава.

Но ведь украинцы – это свободный народ. Поэтому мы никогда не сможем жить под гнетом и будем сражаться даже в оккупации. Российские военные устроили настоящий террор на временно оккупированных украинских территориях. Поэтому на Луганщине люди начали расклеивать листовки с ненавистью к оккупантам. Украина обязательно освободит все временно оккупированные территории и вернет людям мир, покой и нормальную жизнь.

Детальнее о ситуации на фронтах от Генштаба: смотрите видео