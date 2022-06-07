Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Движение сопротивления набирает обороты.

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Украинцы не хотят мириться с террором, который устроили российские солдаты, поэтому начали расклеивать на улицах открытки с ненавистью к ним.

Наших людей не покорить. Движение сопротивления набирает обороты. Партизаны работают,

– отметил Гайдай.



В Луганской области расклеивают открытки с ненавистью к россиянам / Фото с телеграмму Сергея Гайдая

Как действуют оккупанты

По словам Гайдая, россияне проверяют ночью квартиры людей, все там разбрасывают и даже заглядывают в холодильники. Они пытаются найти в домах любые украинские символы. Если находят – наказывают, а люди после этого исчезают.

Оккупанты арестовывают подростков, когда те пытаются сорвать "русскую тряпку", которую захватчики называют своим флагом.

Коллаборанты сдают активистов. "Русские порядки" стали адом для наших жителей. Оккупанты пытаются убрать все украинское – как снаружи, так и в головах. Пропаганда возвращает советское прошлое, "ленины" возвращаются на свои тумбочки,

– рассказал Гайдай.

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