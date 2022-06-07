Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Рух опору набирає обертів.

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Українці не хочуть миритися з терором, який влаштували російські солдати, тож почали розклеювати на вулицях листівки з ненавистю до них.

Наших людей не скорити. Рух опору набирає обертів. Партизани працюють,

– зазначив Гайдай.



На Луганщині розклеюють листівки з ненавистю до росіян / Фото з телеграму Сергія Гайдая

Як діють окупанти

За словами Гайдая, росіяни перевіряють вночі помешкання людей, усе там розкидають та навіть заглядають у холодильники. Вони намагаються знайти в оселях будь-які українські символи. Якщо знаходять – карають, а люди після цього зникають.

Окупанти арештовують підлітків, коли ті намагаються зірвати "російську ганчірку", яку загарбники називають своїм прапором.

Колаборанти здають активістів. "Російські порядки" стали пеклом для наших мешканців. Окупанти намагаються прибрати все українське – як зовні, так і в головах. Пропаганда повертає радянське минуле, "леніни" повертаються на свої тумбочки,

– розповів Гайдай.

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