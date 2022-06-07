И это, подчеркивают в ведомстве, заставляет россиян выбирать новое направление для удара. Теперь свои силы они могут направить на северном направлении.

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Россиянам остро необходимы достижения на фронте

В разведке отмечают, что оккупанты в течение мая добились успехов на Юге и Попаснянском направлении. Но пройти дальше им не удалось. Активизировался артиллерийский обстрел района Изюма. А это, уверяют в ведомстве, свидетельствует о том, что оккупанты пойдут на новом направлении – на Север.

Российским захватчикам, добавляют в разведке Британии, необходимо добиться прорыва в одном из направлений. Это позволит им свои тактические достижения превратить в успех уже на оперативном уровне. А это в свою очередь позволит приблизиться к цели – контролю Донецкой области.

Но это все в идеале. Реальность же свидетельствует об истощении и деморализации ряда российских военных. А истощение личного состава, например, в Северодонецке заставляет подтягивать силы по другим направлениям.

Что же касается Северодонецка, то в разведке отмечают, что оккупанты придерживаются того же плана, который у них был. Речь идет о желании отрезать его район и с севера, и с юга.

Какая сейчас ситуация в Северодонецке

Во время телемарафона глава Северодонецкой ВГА Александр Стрюк подчеркнул, что в городе ситуация меняется почти каждый час. Кроме того, он добавил, что никто его не будет сдавать. Более того, в ВСУ есть достаточное количество как военных, так и вооружения, чтобы атаки врага отразить и освободить город.

В разведке Великобритании подчеркнули, что в Северодонецке идут ожесточенные бои. Более того, военные страны-агрессорки продолжают свое движение в направлении Славянска.

В Институте изучения войны делятся другими данными. Согласно им, за прошедшие сутки – 6 июня – не наблюдали "ни одного подтвержденного продвижения" оккупантов в Славянск.

В Северодонецке российские военные бьют не только по позициям ВСУ. Они еще и уничтожают город. Сергей Гайдай подчеркнул, что под вражеский огонь попадает гражданская инфраструктура. Кроме того, оккупанты бьют и по государственным учреждениям. Уничтожили пекарню, где до последнего выпекали хлеб для горожан.

Достойно внимания – в Генштабе поделились оперативной информацией по состоянию на 7 июня: смотрите видео