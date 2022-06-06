Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. По его словам, также разрушения получили и государственные учреждения.

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От новых обстрелов кафиров есть пострадавшие

В целом ситуация в украинском Северодонецке продолжает оставаться крайне сложной. Вражеская армия сосредоточила все усилия на захвате всей Донецкой и Луганской областей, поэтому в городе идет штурм, отметил военный глава региона.

Россияне обстреляли пекарню, которая до последнего выпекала хлеб для местных жителей,

– рассказал Гайдай о новом цинизме кафиров.

Он добавил, что кроме пекарни пострадали несколько зданий госучреждений, а также 2 обычных многоэтажки. В целом много разрушений появилось именно в Горной общине Северодонецкого района.

"Во время вражеских обстрелов Привилегия получила ранения местная жительница. В больницу ее доставили полицейские. Более серьезные разрушения в Горной общине. Это 16 домов в Золотом, 3 – в Горном. Также 6 домов разрушены во Врубовке", – отметил ужасную статистику руководитель Луганской ОВА. .

Гайдай показал жуткие кадры свежих разрушений на Луганщине: смотрите фото

После вражеских обстрелов пострадала и гражданская инфраструктура в районах Метелкино, Боровского, Устиновки, Тошковки близ Северодонецка. Из минометов, ствольной и реактивной артиллерии путинские воины атаковали такие населенные пункты в районе:

Золотое;

Ореховое;

Горное;

Врубовка.️

Гайдай объяснил, что трудно посчитать, сколько именно свежих разрушений в самом Северодонецке, потому что там ведутся ожесточенные уличные бои с российской армией. "Вооруженные силы Украины держат оборону. В этом убедился и глава государства, который ночью посетил наши передовые позиции в Луганской области", - заверил он.

Примите во внимание! Владимир Зеленский 5 июня посетил города Лисичанск в Луганской области и Соледар в Донецкой области. В этот день он также побывал на передовых позициях украинских защитников в Запорожской области .

Сколько потерь имеет враг за минувшие сутки в Луганской области

Военный глава Луганской области также отметил, что военные России вели штурмовые действия в районах Белогоровки и Николаевки. Однако противник потерял немало техники и живой силы.

Всего за минувшие сутки отбиты 7 атак врага, уничтожены 4 танка, 3 артиллерийские системы, 8 боевых бронированных машин и 3 единицы автомобильной техники,

– сообщил Гайдай о новых потерях России в Луганской области.

Несмотря на это, россияне нанесли авиационные удары по гражданской инфраструктуре в Лисичанске. Хотя подразделения противовоздушной обороны сбили боевой вертолет Ка-52 и беспилотный летательный аппарат врага, резюмировал он.

Бои за Северодонецк: что еще известно

Российское командование получило новое задание и конечный срок по оккупации Северодонецка. Они должны до 10 июня либо полностью захватить город, либо перерезать трассу Лисичанск – Бахмут и взять ее под свой контроль.

Как стало известно, россияне принудительно вывезли в временно захваченные районы небольшую часть населения Северодонецка. Дело в том, что до начала штурма в городе оставалось около 13 тысяч населения.

Глава Луганской ОВА еще раньше говорил, что противник не контролирует Северодонецк, а город поделен пополам . Другую половину контролируют ВСУ. Позже стало известно, что наши бойцы зачистили половину Северодонецка от россиян.

Сергей Гайдай прогнозирует, что российские захватчики бросят все свои ресурсы и технику на выполнение задач по Северодонецку. Именно поэтому следующие 5 дней россияне постараются уравнять Луганщину с землей.

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