Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, також руйнувань зазнали й державні установи.
До теми Росіяни ослаблені, бо ЗСУ успішно атакують в Сєвєродонецьку, – ISW
Від нових обстрілів окупантів є постраждалі
Загалом ситуація в українському Сєвєродонецьку й далі залишається вкрай складною. Ворожа армія зосередила всі зусилля на захопленні всієї Донецької та Луганської областей, тому у місті триває штурм, зазначив військовий очільник регіону.
Росіяни обстріляли пекарню, яка до останнього випікала хліб для місцевих жителів,
– розповів Гайдай про новий цинізм окупантів.
Він додав, що окрім пекарні постраждали декілька будівель держзакладів, а також 2 звичайні багатоповерхівки Загалом багато руйнувань з'явилось саме у Гірській громаді Сєвєродонецького району.
"Під час ворожого обстрілу Привілля зазнала поранень місцева жителька. До лікарні її доправили поліцейські. Більш серйозні руйнування в Гірській громаді. Це 16 будинків у Золотому, 3 – в Гірському. Також 6 будинків зруйновано у Врубівці", – відзначив жахливу статистику керівник Луганської ОВА.
Гайдай показав моторошні кадри свіжих руйнувань на Луганщині: дивіться фото
Після ворожих обстрілів постраждала й цивільна інфраструктура в районах Метьолкіного, Борівського, Устинівки, Тошківки, що поблизу Сєвєродонецька. З мінометів, ствольної та реактивної артилерії путінські вояки атакували такі населені пункти у районі, як:
- Золоте;
- Оріхове;
- Гірське;
- Врубівка.️
Гайдай пояснив, що важко порахувати, скільки саме свіжих руйнувань у самому Сєвєродонецьку, бо там точаться запеклі вуличні бої з російською армією. "Збройні сили України тримають оборону. У цьому пересвідчився і глава держави, який вночі відвідав наші передові позиції на Луганщині", – запевнив він.
Скільки втрат має ворог за минулу добу на Луганщині
Військовий глава Луганської області також наголосив на тому, що військові Росії вели штурмові дії в районах Білогорівки та Миколаївки. Проте противник втратив чимало техніки та живої сили.
Загалом за минулу добу відбито 7 атак ворога, знищено 4 танки, 3 артилерійських системи, 8 бойових броньованих машин та 3 одиниці автомобільної техніки,
– повідомив Гайдай про нові втрати Росії на Луганщині.
Попри це, росіяни завдали авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в Лисичанську. Хоч підрозділи протиповітряної оборони і збили бойовий вертоліт Ка-52 та безпілотний літальний апарат ворога, резюмував він.
Бої за Сєвєродонецьк: що ще відомо
- Російське командування отримало нове завдання та кінцевий термін щодо окупації Сєвєродонецька. Вони мають до 10 червня або захопити повністю місто, або перерізати трасу Лисичанськ – Бахмут і взяти її під свій контроль.
- Як стало відомо, росіяни примусово вивезли до тимчасово захоплених районів невелику частину населення Сєвєродонецька. Річ у тім, що до початку штурму в місті залишалося близько 13 тисяч населення.
- Глава Луганської ОВА ще раніше казав, що противник не контролює Сєвєродонецьк, а місто поділене навпіл. Іншу половину контролюють ЗСУ. Пізніше стало відомо, що наші бійці зачистили половину Сєвєродонецька від росіян.
- Сергій Гайдай прогнозує, що російські загарбники кинуть усі свої ресурси та техніку на виконання завдань щодо Сєвєродонецька. Саме тому наступні 5 днів росіяни намагатимуться зрівняти Луганщину із землею.
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