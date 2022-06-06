Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, також руйнувань зазнали й державні установи.

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Від нових обстрілів окупантів є постраждалі

Загалом ситуація в українському Сєвєродонецьку й далі залишається вкрай складною. Ворожа армія зосередила всі зусилля на захопленні всієї Донецької та Луганської областей, тому у місті триває штурм, зазначив військовий очільник регіону.

Росіяни обстріляли пекарню, яка до останнього випікала хліб для місцевих жителів,

– розповів Гайдай про новий цинізм окупантів.

Він додав, що окрім пекарні постраждали декілька будівель держзакладів, а також 2 звичайні багатоповерхівки Загалом багато руйнувань з'явилось саме у Гірській громаді Сєвєродонецького району.

"Під час ворожого обстрілу Привілля зазнала поранень місцева жителька. До лікарні її доправили поліцейські. Більш серйозні руйнування в Гірській громаді. Це 16 будинків у Золотому, 3 – в Гірському. Також 6 будинків зруйновано у Врубівці", – відзначив жахливу статистику керівник Луганської ОВА.

Гайдай показав моторошні кадри свіжих руйнувань на Луганщині: дивіться фото

Після ворожих обстрілів постраждала й цивільна інфраструктура в районах Метьолкіного, Борівського, Устинівки, Тошківки, що поблизу Сєвєродонецька. З мінометів, ствольної та реактивної артилерії путінські вояки атакували такі населені пункти у районі, як:

Золоте;

Оріхове;

Гірське;

Врубівка.️

Гайдай пояснив, що важко порахувати, скільки саме свіжих руйнувань у самому Сєвєродонецьку, бо там точаться запеклі вуличні бої з російською армією. "Збройні сили України тримають оборону. У цьому пересвідчився і глава держави, який вночі відвідав наші передові позиції на Луганщині", – запевнив він.

Зауважте! Володимир Зеленський 5 червня відвідав міста Лисичанськ на Луганщині та Соледар на Донеччині. У цей день він також побував на передових позиціях українських захисників у Запорізькій області.

Скільки втрат має ворог за минулу добу на Луганщині

Військовий глава Луганської області також наголосив на тому, що військові Росії вели штурмові дії в районах Білогорівки та Миколаївки. Проте противник втратив чимало техніки та живої сили.

Загалом за минулу добу відбито 7 атак ворога, знищено 4 танки, 3 артилерійських системи, 8 бойових броньованих машин та 3 одиниці автомобільної техніки,

– повідомив Гайдай про нові втрати Росії на Луганщині.

Попри це, росіяни завдали авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в Лисичанську. Хоч підрозділи протиповітряної оборони і збили бойовий вертоліт Ка-52 та безпілотний літальний апарат ворога, резюмував він.

Бої за Сєвєродонецьк: що ще відомо

Російське командування отримало нове завдання та кінцевий термін щодо окупації Сєвєродонецька. Вони мають до 10 червня або захопити повністю місто, або перерізати трасу Лисичанськ – Бахмут і взяти її під свій контроль.

Як стало відомо, росіяни примусово вивезли до тимчасово захоплених районів невелику частину населення Сєвєродонецька. Річ у тім, що до початку штурму в місті залишалося близько 13 тисяч населення.

Глава Луганської ОВА ще раніше казав, що противник не контролює Сєвєродонецьк, а місто поділене навпіл. Іншу половину контролюють ЗСУ. Пізніше стало відомо, що наші бійці зачистили половину Сєвєродонецька від росіян.

Сергій Гайдай прогнозує, що російські загарбники кинуть усі свої ресурси та техніку на виконання завдань щодо Сєвєродонецька. Саме тому наступні 5 днів росіяни намагатимуться зрівняти Луганщину із землею.

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