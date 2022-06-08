Дуже гаряче зараз у Луганській області. Про ситуацію там розповів очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

До теми ЗСУ успішно стримують штурм окупантів в Сєвєродонецьку

Не мав успіху наступ противника поблизу Тошківки. Ворог також намагався просунутися на напрямку Устинівки, однак наші захисники відкинули окупантів,

– поінформував він.

За словами Гайдая, нашим захисникам за минулу добу вдалось відбити одинадцять атак ворога. При цьому вони ще й майстерно нищили техніку ворога. Зокрема, мовиться про

три танки,

п'ять артилерійських систем,

дві бойові броньовані машини,

тринадцять одиниць автомобільної техніки

три склади з боєприпасами противника.

Підрозділами протиповітряної оборони також мають значні успіхи. Вони збили два безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".

Обстріли росіян

Гайдай також повідомив, що з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню російські окупанти обстріляли Золоте-4 та Врубівку.

Росіяни знову нищить заклади охорони здоров'я. Останній обстріл багатопрофільної лікарні був з артилерії калібром 240 міліметрів. А днями російські загарбники зруйнували будівлю місцевої станції швидкої допомоги.

Що відбувається на Луганщині

Сергій Гайдай розповідав, що потрібно для того, щоб вибити ворога з території Луганської області. Ні для кого не секрет, що ми дуже потребуємо важкого озброєння. Так ми зможемо вибити ворога з усіх тимчасово окупованих територій. За словами Сергія Гайдая, на Луганщині й далі тривають запеклі бої. Населені пункти окупанти розстрілюють вщент, втім просунутись й захопити їх ворог поки не здатний.

Найбільш гарячий напрямок Луганщини – це Сєвєродонецьк. Росія кинула всі сили на те, щоб захопити місто та перерізати трасу Лисичанськ – Бахмут. Військам агресора віддали наказ виконати ці завдання до 10 червня. Запеклі бої тривають. Сергій Гайдай розповідав, що Росія стягнула багато техніки, артилерії та особового складу.

Але ж українці – це вільний народ. Тому ми ніколи не зможемо жити під гнітом і будемо боротися навіть в окупації. Російські військові влаштували справжній терор на тимчасово окупованих українських територіях. Через це на Луганщині люди почали розклеювати листівки з ненавистю до окупантів. Україна обов'язково звільнить всі тимчасово окуповані території та поверне людям мир, спокій та нормальне життя.

Детальніше про ситуацію на фронтах від Генштабу: дивіться відео