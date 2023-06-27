По данным росСМИ, в Вашингтон отправился правительственный борт Ил-96 под номером RDS898. Вылетел он из международного аэропорта Внуково и должен приземлиться в США, передает 24 Канал.

Тем временем Путин признал, что Россия была на грани гражданской войны во время мятежа Пригожина

Для чего в Вашингтон летит российский Ил-96

В сети даже пытались разогнать немного измены на фоне информации о рейсе. Мол, планируются какие-то переговоры между Москвой и Вашингтоном. На самом же деле, причина оказалась, к ужасу, банальной. Речь идет о вывозе российских дипломатов.

Накануне в США отметили, что они должны покинуть страну. Связано это с истечением трехлетнего срока их пребывания. Об этом заявила представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.



По такому маршруту отправился правительственный борт / Скриншот

Следует понимать, что военная агрессия России против Украины повлияла на то, что дипломатам указали на дверь. В стране-агрессоре СМИ распространяют нарратив о "созданных Вашингтоном ограничениях в работе российских зарубежных ведомств". И не уточняют, что сам Кремль виновен в этих так называемых "ограничениях".

Что известно о спецотряде "Россия" Речь идет о специальном летательном отряде. Это предприятие, обеспечивающее транспортировку воздушным транспортом должностных лиц России, а также других важных лиц из спецслужб России или вооруженных сил России. Оно подчинено Управлению по делам президента России.

Вылетел борт из аэропорта Внуково. Собственно, там он и базируется в специальном правительственном терминале "Внуково-2".

По состоянию на 19:15, 27 июня самолет все еще находится в воздухе. Борт Ил-96 уже подлетает к Соединенным Штатам. Ему необходимо будет пролететь весь континент к западу, чтобы добраться до пункта назначения.



Борт спецотряда "Россия" на подлете в Россию / Скриншот

К слову, 24 июня 2023 года Владимир Путин позорно бежал из Москвы. Покинул столицу России он в день, когда бойцы ЧВК "Вагнера" пошли на нее со своим "маршем справедливости".

Путин убегал от мятежа