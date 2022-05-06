Из нескольких тысяч остались живы 30%, – Арестович о частичной мобилизации в России

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович высказался по поводу мобилизации в России. По его мнению, если ее сейчас и проводят, то на войну отправляют представителей социальных низов.

Об этом Алексей Арестович заявил во время телемарафона. Советник главы Офиса Президента добавил, что к долговременной мобилизации в стране-агрессоре вообще не были готовы, передает 24 канал.

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Мобилизуют за списание долгов

Алексей Арестович отметил, что Россия может мобилизовать хоть 17 миллионов своих граждан. Но это ничего не даст, ведь всех их необходимо будет чем-то кормить, дать какое-то оружие, и вообще что-то с ними всеми делать.

Сейчас проводят частичную мобилизацию, но мы видим, что это социальные низы, набранные за списание долгов. Кроме того, у них очень устаревшая техника 60 – 70-х годов, очень похожая на наш 2014 год,

– подчеркнул Арестович.

В то же время он добавил, что расслабляться рано. России удастся мобилизовать на войну против Украины еще 30 – 50 тысяч человек. Из них страна-агрессор постарается сформировать подразделения, которые отправят в направлениях Запорожья, Кривого Рога, Изюма, а также Авдеевки.

Алексей Арестович отметил, что часть этих мобилизованных уже находится на территории Украины. Но их боевые способности еще скромнее. Следовательно, за какую-то неделю из нескольких тысяч в живых остались 30%. Остальные либо стали "двухсотыми", либо получили ранения, либо сбежали.

Бойцы они никакие, но это масса вооруженных людей с техникой, которые создают проблемы,

– подчеркнул советник главы ОП.

Возможно ли контрнаступление ВСУ

Кроме того, во время эфира Алексей Арестович рассказал, при каких условиях ВСУ пойдут в контрнаступление. Он подчеркнул, что для этого Украине необходимо огромное количество оружия.

Также важно, чтобы у нас были не только перевооруженные, но и обученные и согласованные бригады. Что же касается их оснащения, то оно возможно примерно в середине июня. В то же время, добавил советник главы ОП, контрнаступления может и не быть вообще.

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