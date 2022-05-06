Про це Олексій Арестович заявив під час телемарафону. Радник глави Офісу Президента додав, що до довготривалої мобілізації в країні-агресорці взагалі не були готові, передає 24 канал.

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Мобілізують за списання боргів

Олексій Арестович наголосив на тому, що Росія може мобілізувати хоч 17 мільйонів своїх громадян. Але це нічого не дасть, адже усіх їх необхідно буде чимось годувати, дати якусь зброю, та й узагалі щось з ними усіма робити.

Наразі проводять часткову мобілізацію, але бачимо, що це соціальні низи, набрані за списання боргів. Крім того, у них дуже застаріла техніка 60 – 70-х років, дуже подібна до нашого 2014 року,

– підкреслив Арестович.

Водночас він додав, що розслаблятися зарано. Росії таки вдасться мобілізувати на війну проти України ще 30 – 50 тисяч людей. З них країна-агресорка намагатиметься сформувати підрозділи, які відправлять у напрямках Запоріжжя, Кривого Рогу, Ізюма, а також Авдіївки.

Олексій Арестович зауважив, що частина з цих мобілізованих уже перебуває на території України. Але їхні бойові здібності ще скромніші. Відтак, за якийсь тиждень з декількох тисяч живими залишилися 30%. Решта або стали "двохсотими", або зазнали поранень, або втекли.

Бійці вони ніякі, але це маса озброєних людей з технікою, які створюють проблеми,

– наголосив радник глави ОП.

Чи можливий контрнаступ ЗСУ

Крім того, під час ефіру Олексій Арестович розповів, за яких умов ЗСУ підуть у контрнаступ. Він наголосив, що для цього Україні необхідна величезна кількість зброї.

Також важливо, щоб у нас були не лише переозброєні, а й навчені й узгоджені бригади. Що ж стосується їхнього оснащення, то воно можливе приблизно в середині червня. Водночас, додав радник глави ОП, контрнаступу може і не бути взагалі.

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