В Одессе неизвестные на авто заехали на территорию ТЦК и пытались "украсть" военнообязанного

В Одесском территориальном центре комплектования и социальной поддержки произошел инцидент. Там неизвестные пытались "украсть" военнообязанного.

В Одессе 3 августа, неизвестные на авто заехали на территорию ТЦК и пытались вывезти оттуда мужчину. Он находился там для уточнения военно-учетных данных.

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ТЦК действовали в рамках законодательства

В сообщении также говорится, что мужчина ждал прохождения ВВК. В ТЦК отметили, что их работники и военнослужащие роты охраны действовали в соответствии с действующим законодательством.

Они помешали тому, что военнообязанный мог незаконно покинуть территорию.

Там также отметили, что работники ТЦК придерживались "высоких стандартов ответственности и дисциплины".

На Среднефонтанской в Одессе напали на патрульную. Во время вручения повестки мужчины спровоцировали конфликт с военнослужащими ТЦК и полицейскими, в который вмешалась 42-летняя прохожая.

Мужчина схватил патрульную за ноги и повалил на землю, а женщина нанесла ей несколько ударов по голове.