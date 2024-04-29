Дважды падала, попадала под обстрел, но дошла: 98-летняя бабушка вышла из оккупированной территории

Из оккупированной части Очеретино Донецкой области вышла 98-летняя бабушка. Лидия Степановна шла весь день, преодолела около 10 километров фронта и все ради того, чтобы быть на подконтрольной украинской территории.

Это уже не впервые, когда украинцы выражают свою гражданскую позицию врагу. На днях из оккупированной части Очеретино также вышел 88-летний Иван Яковлевич, который не хотел получать российский паспорт.

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Держалась на 2 палках и характере

Из оккупированной части населенного пункта Очеретино вышла 98-летняя Лидия Степановна. Ее история умилила сеть, ведь бабушка весь день шла под обстрелами, преодолела около 10 километров фронта, дважды падала и все для того, чтобы добраться украинской территории.

Когда Лидию Степановну увидели украинские военные, то сразу посадили в автомобиль и вывезли в безопасное место. Правоохранителям она рассказала, что жила в Очеретино вместе с семьей. Дом, который Лидия Степановна строила собственноручно, разрушили российские военные, поэтому невестка с мужем вышли раньше, а когда бабушка собралась – то в той части Очеретино уже был враг.

98-летняя Лидия Степановна сделала невозможное и в таком возрасте, без еды и воды, опираясь только на две палки, преодолела такое расстояние. Дважды бабушка засыпала, а потом продолжала путь. Враг не прекращает обстрелов на этом участке фронта, поэтому факт того, что пенсионерка не получила никаких ранений, – чудо. Бабушка также признается, что смогла преодолеть такое расстояние благодаря характеру.

Я ту войну пережила и эту войну переживаю. Осталась без ничего. Но я своей Украиной на ногах вышла,

– говорит Лидия Степановна о своем поступке.

Эвакуационная группа "Белый Ангел" вывезла женщину в относительно безопасное место. Ее родных уже разыскали и вскоре Лидия Степановна будет снова вместе с семьей.

История 98-летней бабушки, которая вышла из оккупированной территории: смотрите видео

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