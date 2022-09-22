Из плена вернули также Святослава Ермолова – полицейского из Мариуполя

Из российского плена 21 сентября вернули часть защитников Мариуполя. Среди них – полицейский Святослав Ермолов.

Так, Ермолов появился на совместном фото освобожденных из плена защитников. Оно разлетелось по телеграм-каналам, передает 24 канал.

Кстати Из плена обменяли нескольких защитников "Азовстали": среди них "Пташка" и глава полиции Мариуполя

Кстати, на фото заметно, что Ермолов похудел. Рядом с ним стоит начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин.



Освобожденные из плена бойцы / Фото из телеграм-каналов

Что известно об обмене пленными

Сообщения об освобождении из плена защитников "Азовстали" появились в сети вечером 21 сентября. СМИ писали, что обмен происходил в Черниговской области.

Кроме полицейских, домой вернулись Екатерина Полищук с позывным "Пташка", Михаил Дианов, медик Марьяна Мамонова, которая уже на 9 месяце беременности.

Напомним, защитники Мариуполя с 16 мая находились в российском плену. В Минобороны отмечали, что операция по спасению защитников будет продолжаться до их возвращения домой.

Первый обмен прошел 29 июня. Тогда домой вернулись 144 воина, из них 95 – защитники "Азовстали". Президент Владимир Зеленский уверял, что работа по освобождению наших защитников не прекращалась.

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