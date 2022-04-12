Об этом сообщила представитель Голопристанского городского совета. Видео с ответной новостью появилось на фейсбук-странице Юрия Зеленина.
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Староста села жив и возвращается домой
С приятной новостью к вам сегодня обращаемся. Виктор Васильевич Маруняк, которого насильственно удерживали в плену военные России, сегодня возвращается домой.
– говорится в обращении.
О подробной информации представитель Голопристанского городского совета пообещала сообщить позже.
Смотрите видеообращение представителя Голопристанского городского совета:
- Напомним, 19 марта наемники Путина в течение суток держали в заложниках старосту села Старая Збурьевка Виктора Маруняка. Впоследствии стало известно, что они захватили его дом, чтобы переночевать.
- 21 марта Маруняк и несколько жителей поселка исчезли.
- Кое-кого из украинских городских голов, попавших в плен к оккупантам, нашли мертвыми.