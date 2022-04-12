Про це повідомила представниця Голопристанської міської ради. Відео із відповідною новиною з'явилося на фейсбук-сторінці Юрія Зеленіна.

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Староста села живий та повертається додому

З приємною новиною до вас сьогодні звертаємося. Віктор Васильович Маруняк, якого насильно утримували в полоні військові Росії сьогодні повертається додому.

– йдеться у зверненні.

Про детальну інформацію представниця Голопристанської міської ради пообіцяла повідомити згодом.

Дивіться відеозвернення представниці Голопристанської міської ради: