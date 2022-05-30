Из-под завалов 16-этажки в Харькове извлекли тела двух человек

В Харькове из-под завалов 16-этажного дома извлечены тела двух погибших людей. В него российские оккупанты попали еще 3 месяца назад.

Об этом рассказал спикер областной Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Евгений Василенко. Тела погибших из-под обрушенных бетонных конструкций спасатели извлекли с помощью специнструмента.

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Что известно о погибших

Сотрудники ГСЧС проводили аварийно-спасательные работы и разбирали завалы в поврежденном обстрелами 16-этажном жилом доме, расположенном в Индустриальном районе Харькова.

На 15 этаже спасатели с помощью специнструмента деблокировали из-под заваленных бетонных конструкций тела 2 погибших,

– рассказали в ГСЧС.

Это были мужчина и женщина. По словам соседей, погибшие в то время поднялись из хранилища, чтобы взять продукты.

Известно, что под завалами остаются еще по меньшей мере два человека. Как рассказал Василенко, их планируют достать в ближайшие дни.



Под завалами многоэтажки нашли тела погибших украинцев / Фото ГСЧС в Харьковской области

Ситуация в Харьковской области: последние новости

По данным Гештаба ВСУ, российские военные готовятся к наступлению на Слобожанском направлении. Для этого оккупанты изучают вероятные пути выдвижения и поставки вооружения с территории России.

В Харькове ночь 30 мая прошла относительно спокойно . Были единичные обстрелы. В то же время оккупанты атаковали Харьковский район. В результате атак в селе Циркуны 2 человека получили ранения, а в Шестаково пострадала женщина.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал , что во временной оккупации находится треть области. Захватчики проводят там определенные мероприятия по русификации людей.

В Харькове задержана женщина , которая фотографировала последствия российских обстрелов. Как выяснили правоохранители, она недавно приехала из России.

По словам главы Офиса Президента Андрея Ермака, российские захватчики временно оккупировали 31% территории Харьковской области. В то же время, уже 5% региона Вооруженные Силы Украины освободили от оккупантов.

Российские оккупанты 28 мая в очередной раз обстреляли Харьковщину . Ракеты захватчиков уничтожили электростанцию с солнечными батареями в Мерефе.

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