Из-под завалов в Бородянке спасатели уже достали тела 41 погибшего
17 апреля 2022 , 10:37Читати новину українською
Источник:ГСЧС
В Бородянке в Киевской области продолжают разбирать завалы после оккупации. Из-под них уже достали 41 погибшего.
Спасатели и волонтеры каждый день разбирают завалы. За 16 апреля среди развалин жилого дома обнаружили тело.
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Завалы разбирают с 6 апреля. Из 7 разрушенных многоэтажных жилых домов в центре города, разобрали завалы уже из 5. С начала проведения работ достали тела 41 погибшего человека,
– говорят в ГСЧС.
Также в Чернигове разбирают завалы учебно-спортивного центра "Чернигов" и 9-этажного жилого дома. На месте работает сведенный отряд спасателей.
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