Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Поисково-спасательная операция продолжается.

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Число жертв возросло

Из-под завалов дома в Днепровском районе спасатели извлекли еще одно тело погибшей женщины. Поисково-спасательная операция продолжается,

– говорится в сообщении Кличко.

В Киевской городской прокуратуре уточнили, что тело женщины обнаружили на 7 этаже поврежденного взрывом дома. Данные погибшей женщины устанавливаются. Работы по демонтажу поврежденных конструкций дома продолжаются.

Спасатели разбирают завалы / Фото Киевская городская прокуратура

Напомним, что к этому моменту было известно о 2 погибших мужчинах. Еще 5 человек получили ранения, 3 из них госпитализированы.

Взрыв, который произошел в результате утечки газа, полностью уничтожил 4 квартиры в доме на улице Малышко. Еще шесть квартир на 6, 7 и 8 этажах дома в Днепровском районе Киева пострадали из-за взрыва.

Что известно о взрыве в многоэтажке Киева