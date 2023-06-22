Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Пошуково-рятувальна операція триває.
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Кількість жертв зросла
З-під завалів будинку в Дніпровському районі рятувальники дістали ще одне тіло загиблої жінки. Пошуково-рятувальна операція триває,
– йдеться у повідомленні Кличка.
У Київській міській прокуратурі уточнили, що тіло жінки виявили на 7 поверсі пошкодженого вибухом будинку. Дані загиблої жінки встановлюються. Роботи з демонтажу пошкоджених конструкцій будинку тривають.
Рятувальники розбирають завали / Фото Київська міська прокуратура
Нагадаємо, що до цього моменту було відомо про 2 загиблих чоловіків. Ще 5 людей отримали поранення, 3 з них госпіталізували.
Вибух, який стався унаслідок витоку газу, вщент знищив 4 квартири в будинку на вулиці Малишка. Ще шість квартир на 6, 7 та 8 поверхах будинку в Дніпровському районі Києва постраждали через вибух.
Що відомо про вибух у багатоповерхівці Києва
- У Києві вночі стався вибух у багатоповерхівці в Дніпровському районі. Попередньо, стався витік газу.
- У КМВА наголосили, що вибух був настільки сильним, що навряд чи мовиться про газовий балон.
- Очевидці розповіли, що вибух у Дніпровському районі столиці пролунав близько 03:30. Люди, які мали змогу, почали рятуватися, вибігаючи на вулицю.
- Подробиці інциденту читайте у матеріалі 24 Каналу.