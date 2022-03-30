Из-под завалов и пламени ночью спасли 6 жителей Луганской области
30 марта 2022 , 08:32Читати новину українською
Источник:Сергей Гайдай
На Луганщине за ночь на 30 марта из-под завалов удалось спасти 6 человек. Это – жители Кременной и Рубежного.
Оккупанты ночью били по Северодонецку, Лисичанску, Рубежному, Кременной и Золотому. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА.
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Шесть спасенных жизней – оказали помощь всем, до кого добрались. Это жители Кременной и Рубежного. Сотрудники ГСЧС вовремя ликвидировали пожары и разобрали завалы,
– пишет Сергей Гайдай.
Из-за вражеских обстрелов произошли пожары в жилых домах Северодонецка и Кременной, а также в двух магазинах в Северодонецке и Рубежном.
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