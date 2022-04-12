Об этом сообщила Укрзализныця, отметив, что дополнительные электрички будут назначены по необходимости диспетчерским расписанием.

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Эвакуационные поезда на 12 апреля

Со станции Покровск:

№241 Покровск – Львов. Отправление в 13:00;

№233 Покровск – Чоп. Отправление в 17:00.

Со станции Славянск:

№45 Славянск – Ужгород. Отправление в 12:00;

№273 Славянск – Львов. Отправление в 17:00

№91 Славянск – Одесса. Отправление в 18:07.

Команда Укрзализныци призывает пассажиров соблюдать правила безопасности пребывания на вокзале и следовать указаниям дежурного персонала.