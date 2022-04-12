Про це повідомила Укрзалізниця, зазначивши, що додаткові електрички будуть призначені за необхідності диспетчерським розкладом.

Читайте також На 12 квітня в Україні погодили 9 гуманітарних коридорів

Евакуаційні поїзди на 12 квітня

Зі станції Покровськ:

  • №241 Покровськ – Львів. Відправлення о 13:00;
  • №233 Покровськ – Чоп. Відправлення о 17:00.

Зі станції Слов’янськ:

  • №45 Слов’янськ – Ужгород. Відправлення о 12:00;
  • №273 Слов’янськ – Львів. Відправлення о 17:00
  • №91 Слов’янськ – Одеса. Відправлення о 18:07.

Команда Укрзалізниці закликає пасажирів дотримуватися правил безпеки перебування на вокзалі та виконувати вказівки чергового персоналу.

Зверніть увагу – чому не варто повертатись до Києва: Поворозник розповів про небезпеку