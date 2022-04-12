Про це повідомила Укрзалізниця, зазначивши, що додаткові електрички будуть призначені за необхідності диспетчерським розкладом.

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Евакуаційні поїзди на 12 квітня

Зі станції Покровськ:

№241 Покровськ – Львів. Відправлення о 13:00;

№233 Покровськ – Чоп. Відправлення о 17:00.

Зі станції Слов’янськ:

№45 Слов’янськ – Ужгород. Відправлення о 12:00;

№273 Слов’янськ – Львів. Відправлення о 17:00

№91 Слов’янськ – Одеса. Відправлення о 18:07.

Команда Укрзалізниці закликає пасажирів дотримуватися правил безпеки перебування на вокзалі та виконувати вказівки чергового персоналу.

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