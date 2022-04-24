Из Попасной эвакуировали 16 человек: два автомобиля из-за обстрела вернулись пустыми

Российские военные продолжают обстреливать украинские города, среди которых Попасная, что на Луганщине. На Пасху из Попасной удалось эвакуировать 16 человек.

Среди эвакуированных травмированный мужчина

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он написал в телеграме, что 16 жителей Попасной уехали из города на автобусе.

Это важно Россия снова не предоставила гуманитарный коридор из Мариуполя: попробуют завтра

Людей забрал автобус, привезший гуманитарную помощь в Попасную. Гайдай сообщил, что среди эвакуированных травмирован мужчина, получивший травму из-за обвала дома.

Глава Луганской ОВА добавил, что количество эвакуированных людей могло быть больше. Однако российские военные начали обстрелы, в результате чего поврежден один автомобиль.

16 жителей Попасной были эвакуированы на Пасху. Они выехали на автобусе, которым утром в общину была завезена гуманитарная помощь. Среди эвакуированных травмирован мужчина. Ночью он получил повреждение из-за обвала перекрытия в подвале многоэтажки. Желающих спастись от "русского мира" было и больше. Мы отправили за ними автомобили, однако начались обстрелы. Один автомобиль порубило обломками снаряда,

– написал Гайдай.

Вас это может заинтересовать – Эвакуация из Мариуполя в Украину: оккупанты готовят параллельный коридор в Россию: смотрите видео