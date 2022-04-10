Из резервного фонда направили первый миллиард на восстановление освобожденных территорий

Власти отправили из резервного фонда первый миллиард гривен на восстановление освобожденных от российских войск территорий. Речь идет о северных областях.

Деньги пойдут на ликвидацию последствий военных действий и восстановление инфраструктуры. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кстати Украина начала работу над Планом восстановления страны, – Шмыгаль

Куда направили деньги

400 миллионов гривен для Киевской области,

По 250 миллионов Черниговской и Сумской областям.

Еще 100 миллионов для Житомирщины.

Что будут делать

В первую очередь будут ремонтировать инженерные сети и системы для восстановления тепла, газа, воды, электроэнергии. Также будут разбираться разрушения, менять крыши, окна и двери. Еще ликвидировать выбоины на дорогах и решать другие первоочередные задачи.

Распорядителями денег будут военно-гражданские администрации в каждой области. Процесс будет координироваться Министерством развития общин и территорий.

Это только первый этап, и предстоит еще много работы по капитальному восстановлению нашей страны. К этому мы приступим сразу после нашей победы,

– подытожил Шмыгаль.

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