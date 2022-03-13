Из России бегут люди, которые могут справиться: IT-специалисты, бизнесмены, артисты, – Зеленский
13 марта 2022 , 00:50Читати новину українською
Владимир Зеленский заметил, что руководство превращает Россию в большую изолированную от всего мира зону. Там будет царствовать бедность, а все будет определяться только насилием.
Зеленский подчеркнул, что из этой России люди будут убегать, как только смогут, сообщает 24 канал. Это уже происходит.
Заметьте 17-й день войны: новое обращение президента Зеленского
Посмотрите, кто сейчас уезжает из России. Кто выводит свой бизнес оттуда. Специалисты, которые могут справиться на глобальном рынке. IT-специалисты, бизнесмены, артисты,
– подчеркнул Зеленский.
Украинский лидер заметил: Россия теряет свои мозги, таланты и деньги.
Ночное обращение Зеленского за 12 – 13 марта: смотрите видео