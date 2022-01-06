Россия отправила военные самолеты
Самолеты направляются на авиабазы центрального военного округа России. Штаб округа расположен недалеко от границы с Казахстаном.
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Известно, что к операции привлекли военно-транспортные самолеты Ан-124 и ИЛ-76. Другой борт – ИЛ-76МБ – направляется в Беларусь.
Из России вылетели 3 военных борта / Фото телеграм-канала "Оперативная линия"
Центральный военный округ России: карта
Российские войска введут в Казахстан: что известно
Президент Казахстана Кассир-Жомарт Токаев 5 января обратился к странам Организации Договора о коллективной безопасности (речь идет о Беларуси, Армении, Казахстане, Кыргызстане, России и Таджикистане) с просьбой о военной помощи. Протесты в своей стране политик назвал "террористической угрозой".
Глава комитета Думы России по вопросам СНГ Леонид Калашников подтвердил, что Москва отправит своих военных в Казахстан. Однако якобы для "миротворческих целей", а "порядок российские бойцы наводить не будут". Кремлевские силовики будут находиться в стране пока там не стабилизируется ситуация. Они якобы будут охранять важные объекты.
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Полный текст публикации телеграм-канала "Оперативная линия":
Два борта военно-транспортной авиации (Ан-124 и Ил-76) ВКС России недавно вылетели из Подмосковья в направлении предназначенных авиабаз Центрального военного округа, еще один Ил-76МД направляется в Беларусь, вероятно, также по плану проводимой миротворческой операции.
За возможность видеть гранд мерси товарищам с самолетного радара.