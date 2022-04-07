Из Рубежного сегодня удалось вывезти лишь 15 человек: Гайдай настаивает на срочной эвакуации

7 апреля 2022 , 12:10
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Сергей Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что эвакуация из области затруднена – из Рубежного, которое находится в критическом положении, удалось вывезти только 15 человек.

Гайдай сообщил, что в Рубежном может произойти второй Мариуполь, и этого нужно не допустить. В Луганской области не осталось ни одной целой больницы, а люди не могут эвакуироваться. 

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Глава Луганской ОВА отметил, что ситуация в Рубежном и Попасной, которые терроризируют оккупанты, ухудшается. Из Рубежного за 7 апреля выехало всего 15 человек. 

Не допустим второго Мариуполя! Надо уезжать. Ситуация в Рубежном и Попасной ухудшается. Эвакуация затруднена,
– написал Гайдай. 

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Автор: Ярослава Прадід