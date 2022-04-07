Гайдай повідомив, що в Рубіжному може статися другий Маріуполь, і це треба не допустити. На Луганщині не залишилося жодної цілої лікарні, а люди не можуть евакуюватися.

Важливо З 9 напрямків, де наступав противник, лишилося 2,5, – Арестович

Голова Луганської ОВА зазначив, що ситуація в Рубіжному та Попасній, які тероризують окупанти, погіршується. З Рубіжного за 7 квітня виїхало лише 15 людей.

Не допустимо другого Маріуполя! Треба виїжджати. Ситуація в Рубіжному та Попасній погіршується. Евакуація ускладнена,

– написав Гайдай.

Дивіться також: Росіяни обстріляли Попасну фосфорними боєприпасами